Riccardo LunaL'altro giorno, mentre sonnecchiavamo davanti al secondo tempo di Croazia-Danimarca, mio figlio mi ha destato. «Papà hai visto che belli gli stadi dei Mondiali?» «Eh sì» «Papà, perché non lo abbiamo anche noi uno stadio così? Perché non rifanno l'Olimpico?». Mio figlio ha otto anni, e non avrebbe potuto capire la storia di Parnasi e Lanzalone di questi giorni. E allora ho provato a raccontargli una favola: «C'era una volta un presidente coraggioso e visionario come un re, che sognava uno stadio nuovo per i suoi tifosi. Si chiamava Dino Viola». «E ce l'ha fatta?». No, perché deve esserci un qualche incantesimo che ha deciso che la città eterna non cambi mai, avrei voluto dirgli, ma la lotteria dei rigori aveva catturato la sua attenzione.(14/continua)