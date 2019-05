Riccardo Fogli: «Insopportabile quel che mi han fatto all'Isola»

«Mi sono sentito usato ingiustamente, non solo io ma soprattutto la mia famiglia». Riccardo Fogli è tornato un mese dopo sullo scandalo del reality dell'Isola dei Famosi su Canale 5. In una puntata in un videomessaggio Fabrizio Corona aveva dichiarato che la moglie di Fogli, Karin Trentini, lo avrebbe tradito. «Corona è stato inutilmente cattivo», ha detto l'ex Pooh. «Non credo che se mi avesse guardato negli occhi mi avrebbe detto le stesse cose». Fogli è preoccupato che un giorno la figlia guarderà quel video. Non nasconde di essersi sentito carne da macello per l'audience: «Io pesavo 13 chili di meno e guardavo il o piccolo schermo w non capivo cosa stesse succedendo - racconta - insomma, stai uccidendo un uomo ferito e disarmato e questa è una cosa sleale».

