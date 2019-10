Riccardo Castagnari e Gianni De Feo si calano nei panni di due immortali dive di Hollywood per la prima nazionale di Che fine hanno fatto Bette Davis e Joan Crawford?, di Jean Marboeuf, per la regia di Fabrizio Bancale, all'Off/Off Theatre, da domani a fine mese.

Come affrontare queste due dive?

Castagnari: «Sono partito dal film Che fine ha fatto Baby Jane e poi ho guardato tutti i film della Crawford, preferendo quelli doppiati da Lydia Simoneschi. Avevo già interpretato in teatro Marlene Dietrich: temevo una somiglianza tra le due, invece studiandole entrambe ho notato che erano diverse in molte cose come la camminata, gli sguardi, gli atteggiamenti».

De Feo: «Ho fatto un lavoro da certosino sul testo, l'analisi dei personaggi e la loro relazione. Trattandosi di icone del cinema, abbiamo cercato di mantenere un rigore tale da non farne un'imitazione o una parodia».(G. Leo.)

Lunedì 21 Ottobre 2019, 05:01

