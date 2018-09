Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Riaprire i Giardini di Castel Sant' Angelo, con l' area giochi funzionante e riconsegnare il parco ai loro frequentatori: famiglie, residenti e podisti. Sono gli obiettivi del neo comitato di cittadini La Mole Adriana. Sono scesi in piazza e si sono riuniti anche su fb nel gruppo Ridateci il Parco di Castel S. Angelo per protestare per la chiusura dell'area verde dalla primavera scorsa per caduta rami. «Oltre alla riapertura a breve termine del parco- spiega Angelo Libri, del Comitato - desideriamo lavorare insieme alle istituzioni per mantenerlo in ottime condizioni. E' l'unico punto verde del centro, lo frequentavo insieme alle mie tre figlie, ora invece è diventato inaccessibile per gli alberi pericolanti, l'erba alta e per gli sbandati che vi trovano rifugio».(C. Mon.)