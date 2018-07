Riapre il bunker del Duce visite sotto villa Torlonia

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaLa porta segreta del Duce riapre al pubblico. Oggi verrà inaugurato il complesso sotterraneo del bunker e dei rifugi antiaerei voluti da Benito Mussolini a Villa Torlonia, sotto il Casino Nobile, quando era la sua residenza privata. Alla cerimonia di presentazione del nuovo allestimento museale, è prevista la presenza dell'assessore alla Crescita culturale Luca Bergamo.E da martedì 10 luglio, via alle visite guidate.Gli appassionati di storia e non solo potranno fare un tuffo nel passato, rivivendo tra le misteriose stanze gli anni difficili della guerra. Il bunker - che collegava la villa alle cantine, trasformate in rifugi antiaerei era stato fatto costruire da Mussolini tra il 1940 e il 1943, per garantire un nascondiglio sicuro alla sua famiglia in caso di bombardamenti.I locali segreti furono chiusi al pubblico il 31 ottobre 2016, per la scadenza della vecchia concessione con il centro ricerche speleo archeologiche Sotterranei di Roma. Il complesso museale era stato inaugurato due anni prima, nell'ottobre 2014. Il bando per la nuova gestione della struttura, in consegna alla Sovrintendenza capitolina, è stato vinto dall'associazione Roma Sotterranea presieduta da Adriano Morabito. L'associazione si occuperà della gestione del rifugio segreto per i prossimi tre anni, insieme al bunker gemello dei Savoia a Villa Ada.