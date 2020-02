Riapre domani, con una Santa Messa alle 18, il transetto della Basilica di Santa Maria sopra Minerva, chiuso dalla scorsa estate per motivi di sicurezza e per restauri. La Basilica capitolina torna, dunque, ad essere accessibile per il culto e fruibile a romani e turisti. Nel transetto sono conservate alcune delle opere più importanti della chiesa: la statua di Michelangelo raffigurante Cristo risorto, vicino ai gradini del Coro, la cappella Carafa dipinta da Filippino Lippi, le tombe di Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia, che spicca sotto l'altare maggiore, e quella dello stesso Beato Angelico. Nell'edificio è in corso un importante intervento finanziato dal Fondo Edifici di Culto (FEC) e realizzato dalla Soprintendenza Speciale di Roma, che interessa tutti gli interni della Basilica comprese le decorazioni architettoniche e i dipinti murali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 05:01

