Riappare dopo 10 anni una nave fantasma

Come in un film dell'orrore, una nave container scomparsa quasi dieci anni fa è apparsa a largo delle coste del Myanmar spaventando un gruppo di pescatori. A bordo, infatti, non c'era equipaggio. Secondo la marina del Paese asiatico, il cargo Sam Ratulangi PB 1600 - battente bandiera indonesiana - era inizialmente diretto verso un sito di smantellamento in Bangladesh, ma è poi stato abbandonato in mare da un rimorchiatore in seguito ad un guasto. L'ultimo avvistamento risale al 2009, come scrive l'Independent.La nave fantasma è stata localizzata questa settimana ed era arenata su un banco di sabbia. «Non aveva né equipaggio, né merci a bordo», ha spiegato la polizia. Il cargo indonesiano è lungo più di 177 metri e all'inizio sono state necessarie delle indagini degli inquirenti per risolvere il mistero. (S.Nat.)