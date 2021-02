Riapertura per piscine e palestre ma con distanze e senza docce

Simone Pierini

Regole rigide, attività individuali, igiene e doccia a casa. Lo sport - quello inteso per tutti - prova a ripartire dopo mesi di blocco totale e un settore dilaniato sotto il profilo economico. A decidere sarà il nuovo governo - con l'attuale Dpcm sul tema che scade il 5 marzo - ma un passo deciso verso una nuova fase è tradotto con un documento presentato dal ministero dello Sport e validato dal Comitato tecnico scientifico. Linee guida dove alla base si mantiene alta la necessità di ridurre al minimo il rischio del contagio e da un'altra dare respiro a giovani e meno giovani: per gli scienziati infatti il benessere psicofisico è fondamentale per lo stato di salute dei ragazzi ma anche delle persone con patologie croniche. Un'apertura che vedrà luce anche in zona arancione dove - oltre alle attività già permesse come il jogging e altri sport individuali all'aperto - potranno riaprire palestre, piscine e tensostrutture.

Saranno quindi consentite attività sportive di base purché individuali, anche acquatiche (in piscina con uno spazio di dieci metri quadri per persona), dilettantistiche non di squadra o di contatto. Via libera anche per gli allenamenti per le attività sportive di contatto e per gli sport di squadra esclusivamente se svolti in forma individuale, sempre mantenendo il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Sport e danza anche per i bambini di età scolare in coerenza con l'apertura delle scuole.

In zona gialla nel documento si punta a «consentire gli allenamenti per gli sport da contatto e di squadra dilettantistico e di base». Precise al dettaglio le indicazioni riguardanti l'igiene: gel in ogni angolo degli impianti sportivi, pulizia di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell'utente con opportuno prodotto, bicchieri monouso o bottiglie personalizzate, tappetino proprio o immediatamente igienizzato, divieto di lasciare indumenti in giro, buttare immediatamente fazzolettini usati e soprattutto tutti a casa per la doccia. Sacrifici necessari per far ripartire la macchina.

