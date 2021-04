Riapertura flop per i ristoranti e bar di Roma. Nei primi giorni di zona gialla tavoli e sedie restano vuote, almeno per metà, senza contare i coperti già dimezzati dalle regole anti-Covid. E se pranzi e cene fuori non ingranano in tutta la città, nel centro storico va anche peggio. «Registriamo una falsa ripartenza - spiega Sergio Paolantoni, presidente di Fipe Confcommercio Roma - In questi primi giorni nei ristoranti romani le prenotazioni sono pari al 60% dei coperti disponibili e il centro della città, penalizzato dall'assenza di turisti e dagli uffici vuoti, segna prenotazioni per il 40% dei coperti. Ci auguravamo una maggiore affluenza, l'auspicio è un tutto esaurito per il weekend». Ma quali sono le cause di una ripartenza così lenta? «Sicuramente il maltempo non ha aiutato dal momento che si può servire solo all'aperto - prosegue Paolantoni - Poi c'è il vincolo del coprifuoco alle ore 22 che limita le prenotazioni serali, infine c'è bisogno che la gente torni ad avere fiducia nell'uscire di casa e andare al ristorante con serenità». (F.Sci.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 05:01

