Riapertura delle scuole, il Galilei inizia già domani

Il Galilei rompe il ghiaccio prima di tutti: domani torneranno gli studenti dell'ultimo anno. Sarà il primo istituto scolastico a riaprire i battenti, anticipando quasi di una settimana il resto della platea scolastica. Ma è cambiato poco o nulla dallo scorso anno, quando gli orari fissi prestabiliti per l'ingresso in classe erano 8-10: l'Ufficio scolastico ha previsto due entrate, una alle 8 e una alle 9:40. Per le scuole sarà complicato organizzare le lezioni in presenza, visto che le prime due sono da 50 minuti, e i genitori dovranno adeguarsi ai nuovi turni. In ogni caso l'Atac potenzia le corse di autobus e metro, ma la misura sembra non essere sufficiente. Da oggi le corse aumenteranno fino ad averne 1500 in più grazie a 100 bus in più con il sub-affidamento di Atac ad operatori privati. Le metro A e B adottano da ora l'orario invernale e la Roma Lido viene potenziata nella tratta più frequentata, quella fra Piramide e Lido Centro. (L.Loi.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

