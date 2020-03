Rianimazione, la mappa dei posti letto

«Abbiamo potenziato enormemente la rete della terapia intensiva aumentandola dell'80% - ha spiegato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -. Finora sono occupate 78 terapie intensive dedicate al Covid. Giù operativi 259 posti letto in terapia intensiva, che in questa settimana verranno portati a oltre 400». Al Policlinico Umberto I, oltre ai 7 nuovi letti di terapia intensiva disponibili, saliranno a 32 entro il weekend i letti della sezione Malattie infettive. All'ospedale San Giovanni entro il 29 marzo saranno disponibili 40 posti letto di pneumologia e al Sant'Andrea 50 posti letto dedicati (entro il 30 marzo). Al Policlinico Gemelli aprono oggi 43 posti letto di malattie infettive, mentre entro il 30 marzo 38 letti di terapia intensiva al Covid Hospital 2 Columbus. Da oggi saranno operativi i primi 40 posti all'Hospital 4 Tor Vergata, altri 50 letti entro il 31 marzo. Entro il 26 marzo al San Camillo apriranno 40 posti letto Covid. Sabato 28 verranno inaugurati 40 posti Covid al San Filippo Neri, da oggi disponibili ulteriori 32 posti letto (che diventeranno 62) all'ospedale Pertini. Infine, al Bambino Gesù, sono disponibili 6 posti di terapia intensiva Covid, 6 no Covid e 21 letti di Malattie infettive. (F.Sci.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 05:01

