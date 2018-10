Revocata l'intitolazione delle vie ai firmatari delle leggi razziali

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Via Arturo Donaggio e via Edoardo Zavattari sono state definitivamente cancellate dalla toponomastica di Roma. Le due strade, che portano il nome di chi firmò il manifesto delle Leggi Razziali, saranno sostituite e intitolate a due vittime della Shoah da scegliere con un percorso partecipato con la Comunità ebraica di Roma.Una promessa mantenuta della sindaca di Roma Virginia Raggi che sta in tal modo portando avanti l'annuncio di voler togliere dalle strade di Roma i nomi di chi preparò le leggi che portarono alla Shoah. Nel mese di settembre aveva firmato la lettera con cui comunicava ai cittadini residenti in queste due vie la decisione di procedere al cambio di denominazione. «Ottant'anni fa spiegò la Raggi - fu firmato il primo dei decreti con cui il regime fascista colpì migliaia di ebrei togliendo loro diritti, lavoro, dignità, la possibilità di studiare, fino all'infame deportazione nei campi di concentramento. Le leggi razziali furono precedute dalla firma del Manifesto della Razza, il documento con cui alcuni scienziati e accademici sottoscrissero le presunte basi scientifiche che portarono a queste aberranti scelte».