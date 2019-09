Reumatologia: due serate al Conservatorio

MILANO - Sensibilizzare le persone sulla diagnosi precoce e la cura delle malattie reumatologiche e raccogliere fondi per la ricerca medico scientifica a favore delle donne in gravidanza colpite da queste patologie.

Sono gli obiettivi di 2 serate promosse dalla FIRA ONLUS (Fondazione Italiana per la Ricerca sull'Artrite) il 21 e 28 di settembre.

Il doppio appuntamento è ospitato nella rassegna Bande in Festival al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Gli spettatori potranno donare un'offerta libera e riceveranno in cambio sacchettini di confetti con i colori della Fondazione FIRA (blu e arancio).

Verrà distribuito materiale illustrativo e saranno presenti medici specialisti, per informare su patologie molto diffuse ma ancora troppo sottovalutate.

«Le gravi forme di artrite possono causare difficoltà nella gestione pratica di neonati e bimbi - sostiene Carlomaurizio Montecucco, Presidente di FIRA Onlus -. I problemi alle articolazioni rendono molto problematico e doloroso lo svolgimento delle normali attività di accudimento. Per questo abbiamo deciso di indirizzare i nostri sforzi verso tutte quelle neomamme costrette a stringere i denti, per esaudire il loro desiderio di maternità e di famiglia». (A.Cap.)

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

