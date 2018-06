Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Retape FestivalPARCO DELLA MUSICAIl festival dedicato alla scena musicale della Capitale: in due serate oltre 20 tra le migliori formazioni della scena romana storica e attuale. Domani suoneranno: Luca D'Aversa, Mirkoeilcane, Leo Pari, Filippo Gatti, Rho, Germanò, Il Grido, Amir, Assalti Frontali, Cor Veleno, Garcon Fatal, Bombay; domenica invece Artù, Lillo e Vagabondi, Los3Saltos, Ardecore, The Niro, Orchestraccia, Piotta (foto), Bamboo, Mesa.Viale P. De Coubertin 30, dalle 19, 8 euro, www.auditorium.comLa piazzadella ScienzaGIARDINI SAREDOPromuovere la divulgazione delle scienze ambientali, per sostenere la crescita del patrimonio culturale della comunità e la consapevolezza delle pratiche di resilienza per fronteggiare i rischi ambientali.Giardini di via G. Saredo 11, Lamaro, oggi ore 16-20 ingr. liberoStreet Music FestPARCO DA VINCITerza edizione del Festival della Musica su strada, che si ripeterà tutte le domeniche del mese: una piazza dove dilettanti e/o professionisti della musica potranno esibirsi.Via G. Montanari, Piana del Sole, www.parcocommercialedavinci.com