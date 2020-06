«Resti in carcere l'automobilista che ha ucciso Mattia»

Enrico Chillè

Per Federico Costantino, che lunedì sera ha investito e ucciso sulle strisce pedonali il 14enne Mattia Roperto, è stata chiesta la convalida dell'arresto. Il giovane, risultato positivo ai test tossicologici, al momento si trova ai domiciliari e oggi sarà interrogato dal gip, Livio Sabatini. La Procura di Roma, nei confronti del 22enne, contesta il reato di omicidio stradale.

La tragedia era avvenuta nella tarda serata di lunedì in via Francesco Cilea, all'Infernetto: Mattia stava tornando da una cena per festeggiare la fine della scuola quando, attraversando le strisce pedonali, è stato travolto e sbalzato a decine di metri dalla Peugeot 106 guidata da Costantino. L'adolescente, residente insieme ai genitori e al fratello minore a poca distanza dal luogo in cui è stato travolto, è morto tra le braccia della mamma, accorsa subito dopo l'incidente. Una scena straziante e impossibile da dimenticare, come riferito anche da vari residenti e amici del ragazzo, con la donna che implorava al figlio: «Mattia, resta con mamma, non mi lasciare».

A causare la morte di Mattia è stata anche l'alta velocità dell'auto guidata da Costantino che, secondo alcuni testimoni, si sarebbe fermato solo dopo l'impatto, a causa dei danni riportati dalla vettura: «Si è fermato e, come se niente fosse, si è acceso una sigaretta e ha chiamato il padre, dicendogli Oh, pà, ho investito uno». E mentre da martedì mattina, sul luogo dell'incidente, c'è un viavai continuo di amici e residenti che lasciano un fiore o un messaggio per Mattia, la Procura ha già disposto l'autopsia sul corpo dello sfortunato adolescente, oltre ad una perizia sull'auto per stabilire l'esatta velocità al momento dell'impatto. Una tragedia annunciata, secondo gli abitanti dell'Infernetto: «Da tempo denunciamo che nella zona, comprese le vie interne più strette, le auto corrono troppo».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA