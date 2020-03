Resiste (per ora) Tokyo 2020

Marco Zorzo

MILANO - Solo Tokyo (per ora) resiste al coronavirus. Il Cio ha deciso di tergiversare e non chiudere la porta in faccia ai Giochi olimpici, in calendario dal 24 luglio al 9 agosto prossimi. D'altronde, le direttive emerse ieri sono chiare: «L'invito agli atleti a continuare la preparazione per le Olimpiadi: perché con oltre quattro mesi, non è necessario prendere decisioni drastiche ora».

Stop, invece, per le Classiche del Nord di ciclismo. La ASO (Amaury Sport Organisation) ha comunicato che, in accordo con l'UCI, è stato deciso di non organizzare nelle date previste la Parigi-Roubaix (12 aprile), la Freccia Vallone (22 aprile) e la Liegi-Bastogne-Liegi (26 aprile).

Gli organizzatori, si legge in una nota, hanno già iniziato a lavorare per cercare nuove date in cui disputare le storiche corse in linea.

Lo sport mondiale ieri ha vissuto un'altra giornata di cancellazioni e rinvii, sotto la pressione della pandemia da coronavirus. A cominciare dal tennis. Rimandato a settembre il parigino Roland Garros, uno dei quattro Tornei del Grande Slam. Previsto dal 24 maggio al 7 giugno, si giocherà dal 20 settembre al 4 ottobre.

La scorsa settimana era stato cancellato Indian Wells, in California, mentre resta in bilico il torneo londinese di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio.

E Roma cosa fa? Nessuna comunicazione ufficiale, finora: tuttavia sembra inevitabile anche lo slittamento degli Internazionali d'Italia. Sospese le prime tre tappe della stagione 2020 della Diamond League di atletica leggera, che si svolge annualmente in altrettante località di tutto il mondo. Saltano i meeting in programma il 17 aprile in Qatar, il 9 e il 16 maggio in Cina.

Nessuna comunicazione riguardo al Golden Gala, quest'anno in programma a Napoli il 28 maggio. Ma pure questo appuntamento rischia di saltare.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA