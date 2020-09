Resilienza, duttilità e nuovi prodotti per dare sempre più informazione di qualità. Sono queste le linee guida emerse dalla prima Annual Conference di Piemme, concessionaria di Caltagirone Editore. I lavori, aperti dall'Amministratore Delegato Walter Bonanno, sono stati introdotti da un video-saluto dei Direttori delle sei testate editoriali del Gruppo: Massimo Martinelli Direttore Il Messaggero, Roberto Papetti Direttore de Il Gazzettino, Federico Monga Direttore de Il Mattino, Giancarlo Laurenzi Direttore Corriere Adriatico, Claudio Scamardella Direttore Nuovo Quotidiano di Puglia, Davide Desario Direttore di Leggo. Azzurra Caltagirone, Presidente Piemme, ha poi ricordato come l'anno in corso, segnato dall'emergenza Covid-19, sia stato particolarmente impegnativo e sfidante per i settori dell'informazione, della comunicazione e della pubblicità. In questo scenario Caltagirone Editore ha dimostrato particolare capacità di resilienza e duttilità conciliando le esigenze di sicurezza per i propri dipendenti, distribuiti sulla quasi totalità del territorio nazionale, con la richiesta di informazione di qualità che l'emergenza ha rafforzato. L'Amministratore Delegato di Piemme Walter Bonanno ha poi dialogato con i rappresentanti di alcune importanti imprese italiane. Giuseppe D'Angelo, Direttore Generale Multicedi, ha illustrato il modo in cui la GDO ha affrontato l'emergenza Covid-19. Marco Alverà, Amministratore Delegato Snam, ha parlato di transizione energetica. Nicola Levoni, Presidente Gruppo Levoni, si è concentrato sul tema dell'innovazione in un'azienda familiare giunta ormai alla quarta generazione. Luca Giani, Amministratore Delegato Mokarabia, ha spiegato le scelte fatte dall'azienda per rafforzare la propria comunicazione. Walter Bonanno ha poi illustrato alcune novità che partiranno in autunno. Da novembre nasceranno quattro nuovi mensili tematici, tiratura 200mila copie,in allegato a tutte le testate del Gruppo ogni giovedì del mese. Inoltre ogni mese vi sarà un evento live online coordinato da una delle firme di punta delle testate rivolto al mondo delle imprese.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 05:01

