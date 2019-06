Repubblica riapre dopo 246 giorni

Chiusa da otto mesi, oggi la fermata della metro di Repubblica riapre. Otto mesi sono tanti, qualcosa come 246 giorni di chiusura, così tanto da far pensare ai romani che quella stazione non avrebbe mai più riaperto. E invece oggi è il grande giorno. Gioiranno i romani che lavorano in Centro e che devono attraversarlo a piedi per raggiungere il posto di lavoro, e gioiranno i turisti che d'ora in poi non si ritroveranno con i cancelli chiusi in faccia.

Era il 23 ottobre quando una delle scale mobili della piazza, tra le più visitate e attraversate al mondo, crollò portandosi giù tutti i passeggeri che erano sopra. Per fortuna non ci furono feriti gravi. Solo una ferita, ma enorme, al cuore della città. Una ferita che puntualmente si riapriva ogni volta che veniva annunciata la riapertura e poi disattesa. Anche quella di oggi in effetti, era prevista per metà giugno. Ma l'importante è che riapra. In questi 246 giorni infatti anche tanti negozi sono andati in difficoltà e altre stazioni, come Spagna e Barberini, sono state chiuse anche per colpa del sovraccarico di passeggeri. Fino ai disagi vissuti nella fermata di Flaminio. Questa mattina, alle 5.30, la fermata riaprirà davvero. Ieri sono passati i collaudi e la stazione è stata ripulita.(L. Loi.)

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

