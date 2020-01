Reparti all'avanguardia e nuovi posti letto, per il Cto arrivano i fondi dalla Regione destinati a potenziarne la vocazione ortopedica. Lo storico ospedale, nel cuore della Garbatella, dopo anni di difficoltà e minacce di smantellamento o comunque di ridimensionamento, torna ora in pista con un finanziamento approvato ieri dalla Giunta regionale di oltre 635 mila euro. I fondi sono destinati alla Asl Roma 2 che provvederà a mettere in campo un restyling mirato sull'unità spinale. Si tratta di un reparto di eccellenza, su cui verte di fatto l'intera attività del Cto. Il progetto prevede infatti di raddoppiare il reparto di unità spinale, che verrà quindi ampliato e messo a norma. Nella ristrutturazione è previsto anche il raddoppio degli attuali posti letto.

«Stiamo parlando di un potenziamento molto importante ha spiegato l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - che permetterà al Cto di fare un deciso passo in avanti sia da un punto di vista di erogazione dei servizi di assistenza sia per la qualità e gli standard offerti all'utenza». Un'attenzione particolare sarà rivolta anche ai famigliari dei apzienti, di un reparto tanto delicato: «È una buona notizia ha commentato il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri - oltre al mantenimento del Pronto Soccorso specialistico, si avvierà il rinnovamento delle sale operatorie, della strumentistica e la creazione di un'unità di ortopedia Week Surgery in un'area di 1000 mq. Il CTO prende nuova vita per accogliere al meglio familiari e pazienti, con una struttura che guarda al futuro».(L. Loi.)

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

