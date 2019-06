Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione italiana allenatori, cosa dire della Nazionale femminile che sta facendo sognare l'Italia ed è nelle prime 8 del Mondiale?

«Beh, c'è la mano di Milena Bertolini, un grande tecnico e del suo vice Attilio Sorbi. Un eccellente lavoro di gruppo, iniziato tre anni fa».

Perché la Bertolini dopo Cabrini?

«Volevamo fortemente una figura femminile alla guida delle ragazze. E non ho avuto dubbi sulla scelta di Milena: eccezionale, meticolosa e preparatissima. Dal punto di vista tecnico non è seconda a nessun collega uomo».

Il suo segreto?

«Grande organizzatrice. Tatticamente perfetta. È riuscita a plasmare un gruppo meraviglioso. Soprattutto sotto l'aspetto morale».

Sabato la sfida con l'Olanda vale la semifinale Mondiale. Come ce la giochiamo con le orange?

«Premessa: a Valenciennes sarebbe dovuto arrivare il Giappone, che ha disputato un grande secondo tempo, agli ottavi. Il 2-1 dell'Olanda, nel finale, su rigore sì, però c'era. Come ce la giocheremo? Loro sono campionesse d'Europa: sono più fisiche. Però ce la giocheremo alla grande. In una gara secca può succedere di tutto».

Da uno a 10, quante possibilità ci sono di approdare in semifinale al Mondiale?

«No, nessun pronostici. Se pensiamo da dove è parita la nostra Nazionale, il risultato fin qui ottenuto è tanta roba. Tra le prime otto al mondo, intanto. E possiamo ancora sognare per un paio di giorni».

Secondo Ulivieri chi è la stella delle azzurre?

«Eh, niente nomi. Per carità. La realtà è che Milena ha saputo creare un gruppo fantastico. La cui forza è soprattutto lo spirito di sacrificio».

Paragoni con una certa Italia Mundial del suo maestro Bearzot?

«Mah, adesso non mi spingerei in cere analogie. Quella di Enzo era una Nazionale di grandissima qualità».

Che le ragazze non hanno?

«Per carità, le ragazze di Milena hanno un grandissimo equilibrio e integrazione tattica eccezionale. Sono perfette».

Questa Nazionale ha battuto pure gli scettici, con ascolti boom in tv...

«Proprio così: brave e determinate. E con una ct fantastica».

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

