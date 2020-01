RENZO E LE STORIE TESE

Alla presentazione della nuova edizione Calciatori 2019-2020 Panini c'era anche Renzo Ulivieri presidente dell'Associazione Italiana Allenatori. L'occasione per soffermarsi su diversi temi caldi del calcio italiano.

Ulivieri, in Serie A sono saltate diverse panchine

«Credo sia un fatto occasionale. Mi sembra ci sia tanta tensione soprattutto nei bassi fondi della classifica. Sono comunque più posti di lavoro per i tanti allenatori in circolazione. Quindi, dal punto di vista sindacale, è una buona cosa».

Nell'immediato futuro potrebbe esserci un nuovo allenatore, ovvero De Rossi.

«Lo aspettiamo. Credo che De Rossi sia naturalmente indirizzato a fare l'allenatore e ritengo che possa fare molto bene. Ha terminato una carriera importante e si prepara per un'altra grande sfida ma ritengo che abbia tutte le carte in regola per non sfigurare come allenatore».

Uno che sta facendo molto bene è Conte. Se lo aspettava?

«Sicuramente è un grande allenatore. Lo sta dimostrando. La sua Inter sta dando del filo da torcere alla Juventus e questo è un bene per il campionato».

A proposito di Juventus, domenica ci sarà la sfida con la Roma. Quanto conterà per lo Scudetto?

«E' una sfida importante per entrambe e credo che possa dare interessanti risposte. La Juventus deve continuare a tenere la testa della classifica e la Roma deve restare in zona Champions League. Mi aspetto un bel confronto».

Ma questa Juventus, nonostante qualche problema, è ancora la favorita per lo scudetto?

«Credo proprio di sì. Ha tanta qualità e giocatori esperti. Penso che abbia ancora qualcosa in più degli altri. Comunque il campionato è combattuto, mi sembra che, rispetto ad altri anni, ci sia più concorrenza».

E Sarri? Come giudica il suo lavoro fin qui?

«La sua mano, secondo me, si sta vedendo nella Juventus. Cristiano Ronaldo si muove diversamente, fa l'attaccante moderno e in questo si vede il lavoro che sta facendo Sarri

Chi non può pensare al vertice è il Milan. Una squadra in grande crisi.

«Devono assolutamente risolvere questa situazione ma non è affatto semplice. C'è un progetto da far ripartire, una squadra da ricostruire. Faranno sicuramente qualcosa sul mercato, bisognerà vedere se ci sarà il tempo per recuperare il tempo perduto».

Vale lo stesso discorso per il Napoli?

«Hanno perso tanti punti in questa prima parte di stagione e ora c'è un progetto nuovo, con un nuovo allenatore. Serve una scossa».

Intanto è arrivato anche Ibrahimovic in un campionato già ricco di campioni.

«Più ce ne sono, meglio è. Abbiamo bisogno di giocatori importanti ma è necessario far crescere anche i giovani per avere un buon ricambio generazionale».

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

