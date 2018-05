Renzi:«Ora la casta sono M5s e Lega»

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È un'opposizione variegata ma combattiva quella che si appresta a dare battaglia al governo giallo-verde. Oltre al Pd, anche Fdi e Forza Italia hanno fatto sapere che non voteranno la fiducia. Ma i toni sono diversi. Giorgia Meloni per esempio lascia la porta socchiusa: «Su temi come il controllo dell'immigrazione, l'aiuto per la natalità, la flat tax ci saremo». La leader di FdI però smentisce che i suoi senatori voteranno la fiducia. Non lascia margini invece il reggente del Pd Maurizio Martina: «Faremo un'opposizione determinata, seria e responsabile». E Matteo Renzi usa toni ancora più battaglieri: «Adesso loro diventano potere, casta, establishment. Falliranno e il futuro arriverà prima del previsto». Silvio Berlusconi, dopo l'incontro con il premier incaricato e un breve colloquio con Matteo Salvini, è rimasto in silenzio. Ma i suoi hanno detto che Forza Italia starà all'opposizione dicendosi comunque disponibili a sostenere provvedimenti contenuti nel programma di centrodestra, come la flat tax. Ma prima di decidere se la sua opposizione sarà soft o dura, il Cav aspetta di conoscere i nomi dei ministri. Sono soprattutto quello della Giustizia e quello dello Sviluppo economico, entrambi rivendicati dai grillini, a preoccuparlo. (A. Sev.)