Renato Zero

PALAZZO DELLO SPORT

A grande richiesta due nuove date nella Capitale - il 30 e 31 gennaio 2020 - chiuderanno lo

Zero il folle in tour iniziato a Roma il primo novembre e che a Roma terminerà (per un totale di otto date), con un finale che si preannuncia col botto! Renato Zero è tornato a stupire la sua gente con un grandioso show nel quale, in più di 3 ore di spettacolo e 18 cambi d'abito, oltre ad attingere dal suo storico repertorio, presenta dal vivo anche il nuovo album di inediti Zero il folle, per una scaletta di ben 41 brani!

Biglietti in prevendita su www.renatozero.com, vivaticket.it

The Kolors

RADIO RAI VIA ASIAGO

La giovane band di successo (18 milioni di stream e 30mila visualizzazioni per Pensare male) chiude il tour a Radio2 Live condotto da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. La puntata di domenica sera, dalle 21 alle 22,30, sarà come di consueto aperta al pubblico: gli ascoltatori verranno accolti per incontrare i loro artisti preferiti in un concerto inedito. Per partecipare occorre iscriversi alla pagina RaiPlayRadio/Radio2 L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

