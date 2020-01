Remise en forme, belle dentro

Finite le feste arriva inesorabile il tempo dei buoni propositi e del detox dagli eccessi di pranzi e cene opulente.

Oltre alle diete a base di verdure, tisane e bevante drenanti, come quelle alla frutta firmate Depuravita, toccasana per il corpo, ci sono creme, sieri e scrub che eliminano le impurità dovute all'abuso di dolci. L'Oréal Paris propone lo Sugar Scrub Esfoliante Purificante, un gommage viso e labbra con formula a base di zucchero bianco estratto dalla barbabietola, zucchero di canna e grezzo ricchi di vitamine, semi di kiwi dalle proprietà leviganti, olio di semi d'uva e burro di cacao, per ridurre visibilmente imperfezioni. Chi ha trascorso le feste in città deve depurarsi anche dallo smog, allora largo al duo Clinique City Block Purifying Charcoal Clay Mask+Scrub, maschera a doppia azione che purifica la pelle e minimizza l'aspetto dei pori per una piacevole pulizia profonda. Coloro che hanno esagerato ed hanno messo su nuove adiposità possono aiutarsi con Body Strategist Patch, il cerotto rimodellante multiattivo di Comfort Zone che contribuisce a donare un aspetto ridefinito alla silhouette grazie ad ingredienti come caffeina pura, fucus e carnitina. (A.Vil.)

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

