Reina para già tutto, Strakosha avvertito

ROMA Prima vittoria in amichevole per la Lazio che ha superato il Padova 1-0 complice un' autorete nei minuti finali. Priva dei nazionali i biancocelesti creano poco e a metà secondo tempo devono dire grazie a Pepe Reina che in campo al posto di Strakosha, assente perché in ritiro con l'Albania, ha parato un calcio di rigore a Ronaldo Pompeu, ex Lazio e Salernitana. Eccola l'unica nota lieta del pomeriggio laziale. Bene anche l'altro ex neo acquisto Escalante che si trova a suo agio nel ruolo di Leiva. Prestazione opaca di Vavro e Parolo, Luis Alberto è ancora lontano dalla migliore condizione. Venerdì alle 16 nell'ultima amichevole contro il Vicenza poi la squadra farà ritorno a Roma. Sarà emozionante giocare in Champions le parole di Cataldi a fine gara, il centrocampista ha un desiderio: Vorrei vedere una Lazio che fa uno scalino ancora più in alto come squadra, capace di trovare la giusta continuità per restare ad alti livelli. (E.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA