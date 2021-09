REINA 7

Sul finire del primo tempo nega la rete del vantaggio a Sanabria, a 10' dalla fine dice no a Pjaca e tiene in gioco la Lazio.

MARUSIC 5

Fatica a trovare tempi di spinta ma soprattutto è sempre in ritardo quando c'è da chiudere (16' st Lazzari 5: sullo svantaggio Pjaca lo sovrasta).

LUIZ FELIPE 6

Meglio rispetto alla gara contro il Cagliari, è preciso e puntuale anche se in alcune occasioni è costretto al fallo e si becca il giallo.

ACERBI 5,5

Sanabria gli rende la serata molto complicata, capace di trovare spazi che gli creano qualche problema.

HYSAJ 5

Serata grigia, sull'azione della rete di Pjaca si fa superare da Stingo con una facilità disarmante.

AKPA AKPRO 6

Dinamico e voglioso mostra diverse giocate importanti ed intelligenti anche se fatica a trovare guizzo vincente (33' st Muriqi 7: uomo della provvidenza, entra e si procura il calcio di rigore).

CATALDI 6

Fa tanta legna alla Leiva bravo a recuperare preziosi palloni a metà campo. Gli manca continuità ma è sempre lucido nelle scelte. (25' st Leiva 6: entra in una fase di stanca generale).

LUIS ALBERTO 5

Si accende ad intermittenza senza brillare. Vive un momento di preoccupante involuzione toccherà a Sarri riuscire a motivarlo di nuovo. (1' st Milinkovic 5,5: ancora non ci siamo).

RAUL MORO 5,5

Piedi gentili, classe e tanta voglia di fare ma gli manca l'esperienza per trovare la giusta quadratura. (1' st Pedro 5,5: meno incisivo del solito).

IMMOBILE 6,5

Rimette le cose a posto nel finale trasformando un calcio di rigore pesantissimo. Prima aveva scheggiato la traversa.

FELIPE ANDERSON 6,5

A tratti imprendibile fa diventare matto Aina, ad ogni ripartenza gli sguscia via e alla fine lo costringe al fallo da giallo.

MARTUSCIELLO 5,5

Un passo indietro rispetto alla gara contro il Cagliari, è costretto ad un turn over forzato in vista del derby.



