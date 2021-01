REINA 7

Reattivo su Palomino, non può nulla sul tap-in di Djimsiti e sugli altri due gol. Super sul rigore di Zapata.

PATRIC 5

Troppe incertezze contro una squadra contro cui gli errori non sono ammessi. Sul 2-2 lascia Malinowsky colpevolmente solo. (1' st Parolo 5: in affanno).

HOEDT 4

Gara da incubo: prima si fa ubriacare da Muriel sul 2-2, poi si fa sradicare il pallone da Romero sul 3-2, infine regala il rigore per un ingenuo fallo su Zapata. (25' st Immobile 5: zero palloni giocabili).

ACERBI 7

Al bacio il traversone per la testa di Muriqi sull'1-1, trova il 2-1 alla Immobile.

MARUSIC 5

Torna sulla fascia destra ma fa un passo indietro rispetto alle ultime convincenti prestazioni.

MILINKOVIC 5,5

Fascia di capitano al braccio prova a suona la carica da subito anche se le tante gare di fila iniziano a pesare sulle gambe.

ESCALANTE 5,5

In gare come queste servirebbe un giocatore alla Leiva. Ci prova ma sostituire il brasiliano è complicato. (17' st Correa 5: davvero poco o niente).

AKPA AKPRO 5,5

Tanta grinta e agonismo ma la solita fretta di voler fare a tutti i costi.

FARES 5

Primo tempo convincente ma senza acuti di rilievo, si becca un giallo evitabile e Inzaghi lo sostituisce. (1' st Lazzari 5,5: fa espellere Palomino ma i cross sono imprecisi).

PEREIRA 5

Corre da una parte all'altra senza dare punti di riferimento all'Atalanta ma gli manca sempre il guizzo vincente. (35' st Lulic 5,5: ancora fuori forma).

MURIQI 6,5

Da un suo rinvio nasce la rete del vantaggio di Djimsiti ma si fa subito perdonare con l'incornata dell'1-1. Lotta da leone.

INZAGHI 5,5

Si affida al turn over per via delle tante gare e le scelte purtroppo non vengono premiate. Domenica servirà un'altra Lazio.

(E.Sar.)

Giovedì 28 Gennaio 2021

