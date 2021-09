REINA 7

Dice di no a Veretout con una gran parata d'istinto, nella ripresa si ripete prima su Zaniolo e poi su Shomourodov.

MARUSIC 6,5

Non sbaglia praticamente nulla quando serve raddoppio; è attento anche sulle diagonali.

LUIZ FELIPE 6,5

Uomo ovunque, quando c'è da intervenire risponde sempre presente senza esitazione.

ACERBI 7

Dopo due gare non all'altezza torna al comando della difesa. Sempre piazzato bene è provvidenziale in un paio di occasioni

HYSAJ 6

Meno efficace sulle palle alte, commette troppi errori in impostazione; nel finale ci mette il cuore

MILINKOVIC 7,5

Sblocca con un'incornata di prepotenza che non lascia scampo a Rui Patricio. Poi giganteggia a metà campo. Leader.

LEIVA 6,5

E' tornato il Leiva vero quello a tutto campo che anticipa l'uomo ed aiuta in difesa, ma il giallo e la stanchezza inducono Sarri al cambio. (15' st Cataldi 6,5: entra con il giusto atteggiamento).

LUIS ALBERTO 6,5

Primo tempo in chiaroscuro, nella ripresa appare più motivato e al 18' tira fuori dal cilindro un cioccolatino per Immobile sull'azione del raddoppio. (20' st Akpa Akpro 5: suo il fallo da rigore).

ANDERSON 8

Le parole al miele di Sarri lo hanno esaltato: la sua è una gara senza limiti. Il cross per Milinkovic che insacca per il vantaggio è una pennellata d'autore, il gol suggella la prestazione.

IMMOBILE 8

Non segna ma ci manda i suoi compagni a farlo, prima con un contropiede per Pedro poi nella ripresa quando serve a Felipe Anderson la palla del 3-1. (44' st Muriqi sv).

PEDRO 7

Si sblocca proprio contro i suoi ex compagni con un destro rasoterra che si infila nell'angolo basso.

SARRI 7

Vince il suo primo derby mostrando sprazzi di Sarrismo puro. Manca ancora per vedere la vera Lazio ma questa è stata una grande prova di carattere.



