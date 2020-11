REINA 6

Subisce il gol sull'unico vero tiro dello Zenit ma sul quale non può nulla. Per il resto, ordinaria amministrazione.

PATRIC 6,5

Archivia la brutta prestazione in campionato con una gara di grande sostanza, ma soprattutto senza errori.

HOEDT 6,5

Sul gol del vantaggio russo si fa una bella dormita ma è l'unico errore di una serata in cui emerge per freddezza.

ACERBI 6,5

Da rivedere in occasione dell'1-0 russo, ma si riprende e nel finale serve a Caicedo la palla del pari.

MARUSIC 6

Prova qualche timida discesa ma da quella parte lo Zenit fa le barricate respingendolo di continuo.

MILINKOVIC 7

Senza Leiva e Luis Alberto il gioco è tutto nei suoi piedi. Passaggio scellerato nel finale, ma il guardalinee annulla la rete di Dzyuba.

PAROLO 6

Usurato dalle troppe gare, fa quello che può con grande lucidità. Impossibile chiedere di più (6' st Cataldi 6,5: rimette ordine a centrocampo).

AKPA AKPRO 6,5

Sempre nel vivo dell'azione, peccato per quel giallo in avvio che lo condiziona inevitabilmente.

FARES 5,5

Qualche buono spunto ma le discese sono timide e Inzaghi dai quinti' si aspetta molto di più. (14' st Pereira 6: fa respirare la manovra).

CORREA 5,5

Cerca troppo spesso la giocata ma gli avversari la mettono sul fisico e vincono di frequente il duello (39' st Luiz Felipe ng)

MURIQI 5,5

Tanta voglia ma davvero ancora poca sostanza, si vede chiaramente che la condizione non è ancora quella giusta (14' st Caicedo 7,5: l'uomo della provvidenza riacciuffa lo Zenit ancora nel finale).

INZAGHI 6,5

Nonostante il grande momento di emergenza mantiene l'imbattibilità in Champions e conquista un punto preziosissimo in chiave qualificazione.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 05:01

