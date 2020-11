REINA 6

Nessuna colpa sui tre gol, graziato da Verdi che coglie il palo, bravo a salvare su Linetty.

LUIZ FELIPE 6

Decisivo l'intervento su Verdi lanciato in contropiede, è caparbio anche se a volte ha troppa irruenza.

HOEDT 5

L'errore che regala il 3-2 al Torino è imperdonabile soprattutto per un giocatore con il suo fisico.

ACERBI 5,5

Giornata in chiaroscuro per il difensore: commette un erroraccio sul pareggio di Bremer, ma non è l'unico della giornata.

PATRIC 6,5

Suo l'appoggio per Pereira sull'1-0. Si divora la palla del possibile 2-1 ma è suo il cross per Immobile sull'azione del rigore.

MILINKOVIC 7

Ancora una gara da protagonista: innesca l'azione dello 0-1 e segna con un gran gol su punizione.

PAROLO 6

Solita gara di sacrificio.

PEREIRA 6,5

Bagna l'esordio dall'inizio con il gol ma è suo il tocco su Belotti sull'azione del rigore granata. (1' st Akpa Akpro 7: cambia l'inerzia della gara e sfiora il gol).

FARES 6

Gara senza infamia e senza lode (35' st Cataldi, ng).

CORREA 6

Bravo a procurarsi la punizione dal quale scaturisce il 2-2 di Milinkovic. (28' st Caicedo 8: ancora una volta un gol decisivo in pieno recupero).

MURIQI 6

Innesca l'azione del vantaggio (11' st Immobile 7: riacciuffa il Toro su rigore).

INZAGHI 7

La sua Lazio ha confermato di avere un'anima ma soprattutto un cuore, fondamentale in momenti di emergenza come questo.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA