REINA 6

In difesa è il più lucido. Sempre attivo e reattivo, prova a limitare i danni ma la difesa fa acqua.

PATRIC 5

Sulla destra c'è un bel buco e le colpe sono in gran parte sue. Troppo molle e distratto. Da rivedere assolutamente.

HOEDT 5

In campo a sorpresa al posto di Radu che si ferma nel riscaldamento, ingenuo sul rigore di Martinez (1' st Parolo 5,5: strepitoso su Haikimi, inguardabile su Lukaku)

ACERBI 5,5

Costretto dalle assenze a giocare terzo di sinistra ma la Lazio perde tantissimo e con queste alternative non se lo può permettere.

LAZZARI 5

Hakimi lo intimorisce, gli arrivano meno palloni del solito e quelle poche volte che accade spesso deve ripiegare.

MILINKOVIC 6

Ci crede fino all'ultimo e prova a trascinare i compagni anche quando i giochi sembrano chiusi.

LEIVA 5

Primo tempo con qualche lampo dei suoi ma senza reali sussulti, Inzaghi a sorpresa lo sostituisce e lui non la prende bene (1' st Escalante 6: accorcia deviando la punizione di Milinkovic).

LUIS ALBERTO 5,5

Provvidenziale l'anticipo su Brozovic a botta sicura, gioca una gara generosa ma senza sussulti (33' st Pereira 5: sposta poco).

MARUSIC 5,5

Tra i miglior ed infatti i compagni lo cercano con una certa insistenza, peccato che l'Inter sembri un muro invalicabile.

CORREA 5

Tanto fumo e poco arrosto: dribbling e serpentine in aera che contro questa Inter non hanno efficacia e lasciano il tempo che trovano (25' st Caicedo 5: impalpabile).

IMMOBILE 5

L'unico tiro del primo tempo parte dai suoi piedi ma sull'azione del 3-1 è un suo errore a far ripartire l'azione nerazzurra (25' st Muriqi 6: entra con il piglio giusto).

INZAGHI 5

Dopo sei vittorie di fila si ferma la corsa della sua Lazio. Diverse le situazioni da rivedere, dalle scelte in difesa ai cambi, Leiva su tutti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 05:01

