REINA 6

Dalle sue parti poco. Nella ripresa viene salvato dalla traversa su Djuric e dal palo su Ribery.

HYSAJ 6,5

Falsa partenza, sbaglia un paio di appoggi facili facili, acquisisce sicurezza con il passare dei minuti, a sinistra si trova sicuramente meglio.

LUIEZ FELIPE 6,5

Gestisce al meglio situazioni di ordinaria amministrazione, nemmeno la spada di Damocle della diffida lo tiene in ansia. (28' st Patric 6: ordinaria amministrazione).

ACERBI 6,5

Domenica tranquilla si permette anche il lusso di qualche sortita in avanti in aiuto del tridente d'attacco.

MARUSIC 6,5

Gestisce al meglio le timide sortite campane, si permette il lusso di qualche discesa senza timore di lasciare la difesa troppo scoperta.

MILINKOVIC 6,5

Il suo cross in occasione del gol è di prepotenza, il resto lo fanno Pedro e Immobile. Sul 3-0 mostra gran parte del suo repertorio fatto di colpi d'autore. (32' st Basic sv).

CATALDI 6,5

Solito lavoro oscuro ma quantomai prezioso: corre da una parte all'altra del campo senza soluzione di continuità. (32' st Leiva sv).

LUIS ALBERTO 7,5

Impiega un po' ad entrare in partita ma quando ci riesce manda in bambola da solo tutta la difesa granata. Trova il 3-0 con un tiro da biliardo

FELIPE ANDERSON 6,5

Domina la fascia destra ed è proprio da una delle sue tante accelerazioni che parte l'azione del vantaggio. Si divora il 3-0 ma la palla a Luis Alberto per il 3-0 è un cioccolatino (40' st Zaccagni sv).

IMMOBILE 7,5

Ancora in gol e siamo a quota 161: questa volta la sblocca con un preciso colpo di testa imprendibile per Belec.

PEDRO 7,5

La spizzata di testa per Immobile in occasione dell'1-0 è una finezza. Approfitta dell'errore di Zortea per raddoppiare.

SARRI 6,5

Secondo clean sheet stagionale, gara dopo gara la squadra recepisce sempre di più i suoi dettami tattici.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

