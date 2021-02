REINA 6,5

Un brivido quando si vede arrivare Marin in contropiede ma indovina i tempi dell'uscita.

MUSACCHIO 6,5

Gara ideale per mettere minuti nelle gambe; anche permettere il lusso di qualche discesa in avanti (37' st Parolo ng).

ACERBI 6,5

Dalle sue parti gli attaccanti non si affacciano praticamente mai.

RADU 7

Subito dopo il vantaggio è provvidenziale il piedone con cui dice no al tiro a botta sicura di Pavletti.

LAZZARI 7

Avvio timido ma quando inizia a spingere con convinzione crea pericoli (19' st Lulic 6: sta tornando).

MILINKOVIC 7,5

Dirige le operazioni del gioco a centrocampo smistando palloni all'occorrenza, la precisione con cui lo fa è imbarazzante. Perfetta la sponda di testa sul gol di Immobile.

LEIVA 7,5

E' l'anima della Lazio, ogni pallone passa per i suoi piedi. Innesca l'azione del gol. (37' st Escalante ng).

LUIS ALBERTO 6,5

Conferma di essere in grande forma, recupera palloni a volontà e in un paio di occasioni scalda le mani a Cragno (19' st Akpa Akpro 6: tiene alta la squadra).

MARUSIC 6

Trova grandi difficoltà a superare il muro innalzato da Di Francesco. A 5' dalla fine regala il pallone al Cagliari che per sua fortuna non ne approfitta.

CORREA 6

Si concede qualche accelerazione perché trovare spazio tra le maglie della difesa sarda è impossibile (28' st Muriqi 6: tiene palla e rilancia l'azione).

IMMOBILE 7

Cragno gli dice no più volte ma al 15' della ripresa riesce a bucarlo e a mettere dentro la rete numero 14 della stagione.

INZAGHI 7

La Lazio pre-lockdown è tornata: lotta, corre, soffre e centra la sesta vittoria di fila che vale il sorpasso sul Napoli ed il quarto posto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA