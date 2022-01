REINA 6,5

Primo tempo da spettatore nella ripresa ci mette un paio di pezze, decisiva quella su Success.

LAZZARI 6

Trenino sulla fascia quando accelera è difficile stargli dietro anche se manca spesso l'ultimo passaggio.

LUIZ FELIPE 6

E' sempre sul pezzo pronto a sbrogliare situazioni scomode ma si becca il solito giallo che non lo fa stare sereno.

PATRIC 6

L'impegno c'è sempre ma commette troppo falli inutili e quello su Success gli costa un giallo che lo condiziona per tutta la gara. (9' sts Vavro ng).

MARUSIC 6,5

Primo tempo a buoni ritmi pur senza osare, si immola sul tiro incrociato di Success a due passi dalla porta (33' st Hysaj 6,5: grinta e coraggio).

MILINKOVIC 6,5

Parte bene ma anche lui, come molti suoi compagni, perde potenza con il passare dei minuti che però riacquista con l'ingresso di Immobile.

LEIVA 6,5

Un tempo di grande sostanza, la sua presenza in campo si fa sentire. (1' st Cataldi 7: con il contagiri la palla per Immobile sull'1-0).

LUIS ALBERTO 5,5

Vive di alti e bassi, rendimento che ovviamente penalizza la Lazio. Da uno come lui ci si aspetta sempre tantissimo.

FELIPE ANDERSON 6

Ispirato, ogni tanto mostra i numeri della prima parte della stagione. Recupera tanti palloni anche se a volte è un po' impreciso. (12' pts Romero 6: ha tanta voglia di fare).

MURIQI 5

Ha almeno tre palle gol che sfrutta malissimo. (25' st Immobile 7: una sentenza, entra e regala i quarti alla Lazio).

ZACCAGNI 6,5

La solita spina nel fianco, questa volta impiega molto di meno ad entrare in partita. Esce per una brutta botta al polpaccio. (1' st Moro 5,5).

SARRI 6,5

Fatica un po' a centrare i quarti anche se la Lazio rischia davvero poco.

(E.Sar.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA