REINA 6,5

In ritardo sul cross che Ronaldo trasforma in gol, ma dopo gli nega il raddoppio per ben due volte.

LUIZ FELIPE 7

Il migliore in difesa, attento e preciso non sbaglia nulla ed è bravo a sbrogliare le situazioni più complicate.

ACERBI 6,5

Gara di grande sostanza e grande sacrificio, Inzaghi nel finale lo sposta sulla sinistra e lui appena può offende.

RADU 5,5

Un mese dopo l'infortunio torna in campo ma la condizione non è ancora delle migliori. Non molla ma si arrende alla stanchezza (8' st Hoedt 6: non va mai in affanno).

MARUSIC 6

Ingaggia un bel duello con Cuadrado senza mai tirarsi indietro, si divora un gol da due passi con un colpo di testa citofonato.

MILINKOVIC 6,5

Sarà per la fascia su braccio o perché affronta la Juventus, ma sfodera l'ennesima prestazione di livello. Trascinatore.

CATALDI 6

Torna titolare ma non riesce a incidere come dovrebbe e come potrebbe lasciando un vuoto nel mezzo. (31' st Akpa Akpro 6,5: aggressivo e deciso come un veterano della A).

LUIS ALBERTO 6,5

Ringhia e se possibile morde, la quarantena non gli ha tolto idee ed energia, tocca un'infinità di palloni. (31' Pereira 6: vivace e coraggioso).

FARES 5,5

Inizio promettente ma è l'unico acuto di una gara assolutamente sotto tono. Troppo morbido il contrasto su Cuadrado nell'azione del gol. (8' st Lazzari 6: garantisce più spinta).

MURIQI 5,5

Tanto lavoro, tanta fatica e tanta corsa, non si risparmia mai ma deve assolutamente affinare la sua mira. (8' st Caicedo 8: ancora lui e sempre nel finale: è una sentenza).

CORREA 7

La discesa nel finale vale tutta la partita, entra in area di forza regalando a Caicedo la palla del pari.

INZAGHI 7

Contro tutto e tutti riacciuffa anche la Juventus con il solito Caicedo. Questa Lazio ha un'anima e quando sarà al completo potrò ancora lottare per il vertice.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA