REINA 6,5

Doppia parata decisiva sia in avvio che nel finale, decisivo.

LUIZ FELIPE 6

Meglio rispetto al Verona ma il giallo lo condanna ad uscire anzitempo (13' st Patric 6,5: due interventi decisi).

HOEDT 6,5

Duella con Lapadula facendo valere il fisico ma soprattutto la corsa.

RADU 5,5

Non sempre lucido vive un momento di involuzione (34' st Caicedo 5,5: inconsistente).

LAZZARI 6

Macina i soliti chilometri sulla fascia diventando una spina nel fianco del Benevento.

MILINKOVIC 6,5

Una serie di giocate geniali che illuminano la serata.

ESCALANTE 6,5

Prima da titolare con la intensità e tanta grinta, ossigeno puro per la squadra (34' st Cataldi 5,5).

LUIS ALBERTO 5,5

Diversi spunti interessanti coglie anche il palo ma nella ripresa sparisce (34' st Pereira 6,5: ispirato).

MARUSIC 6

Inizia a risentire dell'ennesima gara da titolare e accusa la stanchezza.

IMMOBILE 7

Sblocca con un gol sublime, un tocco volante su assist di Milinkovic.

CORREA 5

Cincischia sempre troppo con il pallone, sulla rete dell'1-1 tarda ad allontanare il pallone.

INZAGHI 5,5

4 punti in 4 gare di A e ora Napoli e Milan.



