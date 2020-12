REINA 6,5

Al 18' intervento decisivo su Fabian Ruiz, è sempre molto attento soprattutto sulle palle alte che sono tutte sue.

LUIZ FELIPE 6,5

Dopo due gare di rodaggio e in chiaroscuro torna a fare quello per cui Inzaghi lo aveva fatto diventare titolare: freddezza e lucidità. (39' st Patric ng).

HOEDT 6,5

Entra a freddo al posto dell'infortunato Acerbi: parte male con un giallo (ingenuo) e il tunnel di Petagna ma cresce con il passare dei minuti.

RADU 7

L'errore con il Verona è un vecchio ricordo: è tornato sui suoi standard, una gara di sacrificio e senza sbavature.

LAZZARI 6,5

Punta l'uomo come piace a Inzaghi costringendo Gattuso a raddoppiare su di lui. Spinge fino alla fine.

MILINKOVIC 6,5

Gioca una partita totalmente al servizio dei compagni, come di consueto a smistare palloni a destra e a manca (39' st Akpa Akpro ng).

ESCALANTE 7

Seconda gara di fila da vice Leiva, ha tanta voglia ma soprattutto carattere. Ruba la palla e innesca l'azione del raddoppio (34' st Cataldi ng).

LUIS ALBERTO 7

Centocinquanta presenze con la Lazio bagnate con un gol pesantissimo che consente alla Lazio di dare un calcio alla crisi.

MARUSIC 7,5

Gara da protagonista assoluto, inizia con il botto mettendo sulla testa di Immobile la palla che sblocca la gara.

CAICEDO 6,5

Pochi tiri in porta ma è bravo a tenere alta la squadra e a fare pressione alla difesa del Napoli che va spesso in affanno (21' st Muriqi 6: mette minuti nelle gambe).

IMMOBILE 8

Inarrestabile, segna sempre lui e lo fa con una naturalezza che fa paura. Serve a Luis Alberto la rete del raddoppio (34' st Pereira, ng).

INZAGHI 7

Ritrova la sua Lazio e lo fa contro una diretta avversaria per la Champions. Bello l'abbraccio con Luis Alberto dopo il gol.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 05:01

