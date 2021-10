REINA 5,5

Reattivo sul colpo di testa insidioso di Barak, compie un miracolo ancora su Barak ma propizia il raddoppio con un rinvio sbilenco. Dice no anche a Lazovic.

MARUSIC 5

Giornata da incubo per tutta la difesa, lui ci mette del suo sul 3-1 sbagliando la diagonale.

PATRIC 4,5

Sul vantaggio del Verona si perde letteralmente Simeone che a tu per tu con Reina non sbaglia. Dopo lo svantaggio va in confusione.

RADU 4

Arrugginito e non potrebbe essere altrimenti vista la lunga assenza dal campo, per lui un esordio stagionale da dimenticare.

HYSAJ 4,5

Dalla sua parte il Verona trova ampi spazi per ripartire, pasticcia spesso e in un'occasione lancia il contropiede avversario. (11' st Lazzari 5,5: leggermente meglio ad Hysaj).

MILINKOVIC 6

Primo tempo evanescente nella ripresa imbecca Immobile che riapre il match. Coglie anche la traversa.

LEIVA 5

Non riesce ad accendersi e la sua latitanza a centrocampo è un grande regalo per il Verona. (18' st Cataldi 5,5: sono in pochi a seguirlo).

AKPA AKPRO 4,5

Preferito a Luis Alberto e Basic la sua è una prestazione assolutamente non all'altezza. (11' st Luis Alberto 5: la sua posizione va chiarita, così non serve a nulla).

FELIPE ANDERSON 5

Casale lo riesce a contenere come nessuno era riuscito a fare fino ad oggi.

IMMOBILE 6

Primo tempo da dimenticare, in avvio di ripresa riapre il match con la rete numero 8 in campionato.

PEDRO 5

La sua fantasia dura troppo poco per spegnere le ambizioni del Verona. (18' st Moro 5,5).

SARRI 5

Dovrà capire quanto prima perché la sua lazio batte 3-1 l'Inter e poi crolla a Verona.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 05:01

