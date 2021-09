REINA 5,5

Non ha colpe su entrambe i gol ma non è sereno e questo suo stato d'animo non fa stare tranquilli i compagni.

MARUSIC 5

Soffre Leao ed il Milan infatti insiste da quella parte per oltre un'ora costruendo le sue migliori occasioni proprio da quella parte. (19' st Lazzari 5,5: meglio ma non basta)

LUIZ FELIPE 5

L'irruenza del Milan lo manda in bambola, reattivo in un paio di occasioni ma c'è anche la sua responsabilità sull'azione del raddoppio rossonero.

ACERBI 5

Le fatiche della nazionale si sentono. Poco lucido e reattivo nella ripresa si dimentica Ibrahimovic che insacca il 2-0.

HYSAJ 5

Fatica da morire, così come tutti i suoi compagni di reparto, sia in fase difensiva che quando c'è da costruire.

MILINKOVIC 5

Kessié lo segue come un'ombra e gli impedisce di innescare l'azione. Festeggia male le 250 gare con la Lazio. (29' Basic 6: buoni spunti).

LEIVA 5

Il Milan a questa velocità è troppo anche per uno come lui che non si risparmia mai, nemmeno quando potrebbe.

LUIS ALBERTO 5

Qualche lampo ma è poco per illuminare il buio che c'è nel gioco biancoceleste. Dovrebbe osare di più perché senza i suoi assist Ciro sparisce.

PEDRO 6

Corre avanti e indietro spesso ripiegando in difesa è l'unico che prova a tenere testa al Milan. Da solo. (40' st Moro sv).

IMMOBILE 5

In avvio è sorpreso dall'irruenza rossonera, appare stordito. Forse le polemiche in nazionale hanno lasciato il segno, ingenuo il fallo su Kessie che vale il rigore. (40' st Muriqi sv).

FELIPE ANDERSON 5

Quando ha gli spazi inventa, ma è poco al cospetto di una squadra così compatta. (19' st Zaccagni 5,5: tanta voglia ma non basta).

SARRI 5

Primo esame della stagione non superato nel finale si becca anche un rosso per proteste. C'è ancora tanto da lavorare.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

