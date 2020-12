REINA 5,5

Da rivedere la respinta sul tiro di Lang che consente a Vormer di trovare il gol del momentaneo 1-1, poi si tratta di ordinaria amministrazione.

LUIZ FELIPE 5,5

Due errori su entrambi i gol dei belgi, sulla falsa riga di quanto visto contro lo Spezia, la condizione fisica non è ancora ottimale.

HOEDT 6

Centimetri preziosi, quando la Lazio dietro balla ci pensa lui a sbrogliare situazioni pericolose con il fisico; peccato per il giallo che gli costa il cambio (1' st Radu 5,5: è il parente del giocatore ammirato un anno fa).

ACERBI6

Un tempo si deve sacrificare da terzo a sinistra poi nella ripersa torna centrale, ma sulla rete del 2-2 pasticcia con Luiz Felipe.

LAZZARI7

Una saetta sulla fascia, alla prima discesa costringe Sobol al fallo da giallo e poi, complice l'ennesima incursione, lo fa cacciare via.

MILINKOVIC7

Non è ancora al 100% ma bada al sodo ed è quello che serve alla Lazio per centrare una storica qualificazione agli ottavi.

LEIVA 6,5

Gli straordinari iniziano a pesare sulle gambe ma è difficile rinunciare ad un metronomo del centrocampo come lui (29' st Escalante 5,5: potrebbe fare di più).

LUIS ALBERTO 6

Mezzo gol di Correa è suo, non è certamente la sua gara migliore ma il carattere del Bruges sorprende anche lui (29' st Akpa Akpro 6: corre per tre).

MARUSIC 6,5

Spinge a dovere ma quando il Bruges resta in dieci diventa un martello pneumatico sulla fascia sinistra.

CORREA 6,5

Il Bruges è la sua vittima preferita: aveva segnato all'andata e si ripete anche questa volta. Una rete che da il là alla vittoria (40' st Pereira sv).

IMMOBILE 8

Da quando è guarito del Covid non ha mai smesso di fare gol: segna la settima rete in sei gare. Partecipa anche all'azione del raddoppio. (29' st Caicedo 5,5: impalpabile).

INZAGHI 7

Venti anni dopo riporta la Lazio nell'elìte del calcio europeo centrando una qualificazione agli ottavi tutt'altro che scontata.



