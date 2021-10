REINA 4,5

Pasticcia sul 3-0 del Bologna facendosi passare il pallone sotto al corpo sul tiro rasoterra di Hickey che di fatto chiude il match.

MARUSIC 5

Incide poco da quella parte, quando si affaccia in aera avversaria è controllato senza ansie dai difensori. (13' st Lazzari 5: in difesa è un disastro).

LUIZ FELIPE 5

Lascia troppo spazio a Barrow sulla rete che sblocca il match poi naufraga assieme a una difesa che fa acqua da tutte le parti.

ACERBI 4

La grande fisicità e l'esperienza di Arnautovic lo mettono in grande difficoltà. Il rosso per proteste conferma che è una domenica da dimenticare.

HYSAJ 4,5

Prestazione da dimenticare: il Bologna dalla sua parte passeggia e sul raddoppio di Theate resta piantato a terra.

MILINKOVIC 5,5

Poco ispirato va da subito in affanno senza riuscire mai a costruire azioni degne di nota. Si becca il giallo e viene sostituito. (13' st Basic 5: entra senza incidere).

LEIVA 5

Non può più giocare ogni tre giorni. Sarri dovrà imparare a gestirlo (26' st Cataldi 6: accenna una reazione ma non basta).

LUIS ALBERTO 5

Dovrebbe essere lui a trascinare i compagni invece sembra addirittura incapace di reagire (26' st Akpa Akpro 6: forse doveva entrare prima).

PEDRO 5,5

Prova ad innescare i compagni in tutte le maniere, ma la squadra non reagisce e così è costretto a ripiegare.

MURIQI 4

Molle sui contrasti e zero tiri in porta. Prestazione disastrosa. (35' st Patric sv).

FELIPE ANDERSON 5,5

Nel primo tempo prova ad osare con qualche accelerazione ma questa volta non basta.

SARRI 5

Questa squadra ha un evidente limite caratteriale senza contare che non ha un vice Immobile e che subisce troppi gol evitabili.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA