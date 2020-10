REINA7

Compie un doppio miracolo prima su Dennis con la coscia poi sul colpo di testa a botta sicura di Rits.

PATRIC4,5

Regala il rigore dell'1-1 al Bruges con una trattenuta ingenua pescata dal Var. (1' st Pereira 6).

HOEDT6,5

Il rinvio al 21' è da brividi ma unica sporcatura.

ACERBI7

Primo tempo di grande sacrificio, nella ripresa il lancio per Milinkovic è sublime.

MARUSIC6,5

E' lui a servire la palla a Correa in occasione del vantaggio, poi fa una gara di grande sostanza

MILINKOVIC7,5

Si è caricato la Lazio sulle spalle. Quando serve c'è sempre.

PAROLO6,5

Un tempo a smistare i palloni e a far ripartire l'azione, nella ripresa arretra.

AKPA AKPRO6,5

La voglia non gli manca, il dribbling nemmeno, lotta fino al 90'.

FARES 5,5

Diatta gli crea qualche problema. (10' st Muriqi 6: lottatore d'area).

CAICEDO 5

Vaga per il campo senza meta e senza riuscire mai ad impensierire l'estremo del Bruges Mignolet. (23' st Czyz 6: esordio per il Primavera).

CORREA 7

Sblocca con un sinistro a giro al bacio sul palo lontano che supera Mignolet.

INZAGHI 7

Si presenta in Belgio con appena 13 titolati e compie un autentico miracolo in un momento a dir poco complicato.

(E.Sar.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA