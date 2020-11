«Regole in tilt, così resto senza docenti»

Adriana Colloca, dirigente del Thouar e Gongaza di Milano, istituto comprensivo con la didattica tablet e a indirizzo musicale, che cosa sta accadendo con i supplenti?

«La Lombardia ha da sempre problemi di organico, perché la maggior parte dei supplenti è fuori sede, spesso viene dal Sud. Ma ora la situazione è insostenibile».

Da cosa dipende?

«Dai ritardi nella pubblicazione dalle graduatorie provinciali dei supplenti, ma non solo. Ci sono state tante rinunce, anche per paura dei contagi. E poi problemi tecnici che hanno cancellato tutto il lavoro fatto».

Perché?

«Il 4 novembre l'ufficio scolastico ci ha comunicato che le nomine passavano nelle mani delle scuole. Ho provveduto subito a convocare gli insegnanti di musica e di sostegno, anche tramite le messe a disposizione. Il 9 però ci viene detto che, per problemi tecnici, torna tutto all'ufficio scolastico. I miei docenti, che vengono da fuori regione, dovranno andare via».(L.Loi.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA