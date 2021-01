Regole anti Covid? CR7 va in gita con Georgina

Timothy Ormezzano

Galeotta fu una scappatella a Courmayeur. La gita di Cristiano Ronaldo e signora sulle nevi della Valle d'Aosta, per i 27 anni di Georgina Rodriguez, ha sollevato polemiche su polemiche. Il dribbling del fuoriclasse juventino alle regole anti-Covid, con violazione del divieto si spostamento dal Piemonte in zona arancione, è al centro di un'indagine dei carabinieri del Gruppo Aosta. La sanzione prevede una multa di 400 euro a testa - una cifretta per chi soltanto dalla Juve riceve 31 milioni a stagione - ma andrebbe contestata in presenza e non una volta che il fatto è avvenuto.

Le immagini della coppietta in motoslitta, nella zona della Val Vény, sono state cancellate dal web. Ma ieri è stata la stessa Georgina a smascherare la coppia e intanto a confermare la fuga pubblicando su Instagram un video che la ritrae con il suo noto fidanzato in piscina a scambiarsi effusioni notturne con tanto di cornice innevata.

Insomma, ci risiamo. Durante la prima ondata, a ottobre 2020, un viaggio in Portogallo di CR7 aveva causato molte polemiche, oltre all'accusa del ministro Spadafora di aver violato il protocollo: «Questi grandi campioni si sentono al di sopra di tutto». Chi non è d'accordo alzi la mano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA