Regno Unito isolato: stop a voli e treni L'Europa ora teme un boom di casi

Il ministro degli Esteri, Di Maio, lo annuncia sui social bruciando il suo collega Roberto Speranza, ministro della Salute, che pure è quello che ha firmato il provvedimento. Voli dalla Gran Bretagna all'Italia sospesi ad horas, almeno fino al 6 gennaio. Ma è la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, a spiegarlo agli italiani su Fb: «L'ordinanza del ministero della Salute che sospende tutti i voli in partenza dalla Gran Bretagna diretti in Italia fino al 6 gennaio è un provvedimento imposto dalla prudenza, per consentire agli scienziati di accertare la reale portata del pericolo della variante del Covid scoperta a Londra».

TAMPONI RIPRESI. Sono anche ripresi all'aeroporto di Fiumicino i controlli con i tamponi rapidi, inspiegabilmente interrotti da una decina di giorni, per i passeggeri provenienti dal Regno Unito. È stato deciso che gli eventuali positivi verranno ricoverati direttamente all'Istituto Spallanzani di Roma. A Napoli è stato invece subito imposta la quarantena obbligatoria per le persone a bordo dei voli in arrivo da Londra fino alla mezzanotte di ieri, orario di inizio del divieto di atterraggio in Italia.

CAOS TRASPORTI. I biglietti per i treni Eurostar da Londra a Parigi sono andati esauriti nel giro di un'ora, anche perché la Francia (insieme alla Spagna) può imporre pure il blocco dei collegamenti ferroviari. Ma è la Germania a far capire che il caos rischia di essere planetario, visto che lo stop ai voli vale per UK e Sudafrica. Treni Eurostar e aerei fermi tra il Regno Unito e il Belgio, l'Olanda si isola per il momento solo per via aerea, Controcorrente gli Stati Uniti, che non ravvisano ancora motivi di allarme, per cui si vola regolarmente da e verso la Gran Bretagna. Ma le parole del premier inglese Boris Johnson sembrano il deterrente più efficace.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 05:01

