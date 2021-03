Regioni-Draghi oggi il summit Lazio arancione

Da oggi 10 regioni diventeranno rosse, mentre il Lazio torna in arancione da martedì. Confermato il giro di vite anche dopo Pasqua, fino a maggio se non interverranno miglioramenti consistenti non ci saranno zone gialle. Oggi un vertice sul piano vaccini tra ministri e governatori, e solo a metà aprile ci sarà invece la verifica delle misure con Draghi. È questo il programma di lavoro che si sono dati governo e Regioni, dopo il pressing della Lega per le riaperture dopo Pasqua su cui però il premier ha frenato ricordando che a dettar legge è l'andamento dell'epidemia, come avviene i tutta europa. Intanto, il presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini replica al presidente campano De Luca. Siamo una nazione, non venti piccole patrie: nessuno compra lo Sputnik senza l'ok dell'Ema e dell'Aifà.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 05:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA