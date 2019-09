Regione, riapre lo Spazio Rossellini

Flavia Scicchitano

Sarà un luogo dedicato alla creatività, alla danza, al teatro, alla musica e al cinema, un luogo per l'alta formazione, un esperimento per avvicinare gli artisti al loro pubblico promuovendo lo spettacolo dal vivo. Dopo importanti lavori di ristrutturazione, la Regione Lazio riapre lo Spazio Rossellini, un nuovo polo multidisciplinare, all'interno dell'Istituto Cine-Tv Roberto Rossellini a Roma.

«Sarà uno spazio di residenza e aperto alla comunità - ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - Noi abbiamo investito milioni di euro per riaprire una rete di teatri come non c'è stata mai nella nostra regione e oggi si continua con il lancio di un cartello che fa della rete dei teatri del Lazio una delle più importanti del Paese». Il 19 settembre, alle 21, lo Spazio Rossellini sarà inaugurato con la performance di danza Persuance, con la coreografia di Mauro Astolfi. Nel weekend del 21 e 22 settembre, invece, i teatri di tutto il Lazio saranno coinvolti nell'ultimo appuntamento del programma L'Estate delle Meraviglie: Tra Festa & Teatro. L'evento prevede spettacoli, seminari, laboratori, video e incontri. Da segnalare al Teatro di Roma la Festa India per celebrare i 20 anni dalla nascita del teatro India. Al Teatro dell'Opera, visite guidate alla scoperta della sala, dal palcoscenico ai luoghi meno noti. «Il teatro non è passato e conservazione - ha osservato il sovrintendente, Carlo Fuortes - ma contemporaneità e futuro». Tra Festa e teatro, rientra nella politica regionale di sostegno allo spettacolo dal vivo e all'esercizio teatrale. Infatti, dopo gli oltre 3,6 milioni stanziati nel 2019 a sostegno degli operatori dello spettacolo dal vivo sarà stanziato almeno 1 milione di euro (fondi Por Fesr 2014-2020) per i teatri privati, per favorire un'attività più rispettosa dell'ambiente e l'adozione di tecnologie digitali. Per il programma completo: www.visitlazio.com.

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

