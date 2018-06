Regione, più fondi al Tpl romano

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Consiglio regionale del Lazio, nel corso della seduta presieduta da Daniele Leodori e dal vice Devid Porrello, ha approvato una serie di ordini del giorno collegati al Bilancio. Il primo, sottoscritto da numerosi consiglieri, interviene sul Trsporto pubblico locale di Roma Capitale, impegnando la Giunta a intraprendere tutte le azioni necessarie per «aumentare lo stanziamento del governo per il fondo nazionale dei trasporti e la quota per la Regione» e «attivare un tavolo che coinvolga il governo, la Regione e il comune di Roma per aumentare il trasferimento a Roma Capitale e per dare seguito all'intesa per consentire a Roma Capitale di accedere direttamente al fondo nazionale». Sempre in tema di trasporto pubblico, un odg invita la Giunta a porre in essere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'Aremol, visto che la legge regionale n. 17 del 2016 ne prevede la soppressione.