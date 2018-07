REGIONE LAZIO

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Taroccavano i buoni per acquistare cibo gluten-free e in questo modo hanno truffato il Sistema sanitario regionale per circa un milione e trecento mila euro. Per questo i carabinieri del Nas hanno arrestato (ai domiciliari) due imprenditori titolari di punti vendita di integratori alimentari per soggetti affetti da celiachia. Gli arrestati sono Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova già noto alle forze dell'ordine, e Giorgio Mosca. In base a quanto accertato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Albero Pioletti, i due tra il maggio del 2016 e il dicembre del 2017 avrebbero consegnato alle Asl la documentazione contraffatta per ottenere i rimborsi. L'intervento degli inquirenti ha consentito, inoltre, di bloccare il rimborso di altri 600 mila euro che i due imprenditori avevano ottenuto. Nei loro confronti le accuse sono di falso, truffa e tentata truffa. I due in sostanza usavano false attestazioni per la vendita di prodotti per celiaci per poi incassare illegalmente i relativi rimborsi spese. Sono accusati di truffa.