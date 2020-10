Regione in lutto per la morte di Bartoloni

Davide Desario

I suoi messaggi su whatsapp li trovavi la mattina presto quando prendevi il cellulare. Perché lui aveva già letto tutti i giornali, aveva scandagliato i siti, faceva confronti e commenti. Ed erano sempre messaggi interessati, garbati e spesso ironici. Come lui.

Ma Giovanni Bartoloni, 51 anni, portavoce del vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Leodori (prima aveva lavorato alla Provincia Enrico Gasbarra e poi in Alitalia e Equitalia), di messaggi non ne scriverà più. Nella notte tra sabato e domenica è morto nel reparto di terapia intensiva dello Spallanzani dove era stato ricoverato dopo aver contratto il coronavirus.

Lascia la moglie, e il piccolo figlio Pietro (juventino come lui). Lascia tanti amici e colleghi della Stampa che hanno saputo apprezzarlo e rispettarlo. Un grande professionista. Una persona per bene.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA